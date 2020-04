La vente aux enchères d'un maillot collector de Thibaut Pinot rapporte 6.300 euros à l'hôpital de Vesoul

Les glorieux sportifs, d'hier et d'aujourd'hui, ont aussi du coeur. Comme leurs innombrables fans. Depuis son lancement ce 26 mars par le gardien de l'équipe de France de handball et du HBC Nantes, Cyril Dumoulin, la vente aux enchères "#sportsaidons" a déjà récolté environ 170.000 euros au profit, intégralement, de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Des dizaines de sportifs et sportives français(es) et étranger(e)s (handball, football, basket, tennis, hippisme, athlétisme, etc.) proposent chacun un de leurs maillots ou équipements "collector" portés durant leur carrière.

C'est le cas par exemple, cette semaine, du cycliste franc-comtois Thibaut Pinot. Parmi les stars du peloton mondial, le leader de l'équipe Groupama-FDJ a mis en vente son symbolique maillot (avec dossards) qu'il portait l'été dernier - le 20 juillet 2019 - sur le Tour de France lors de sa fantastique victoire en solitaire au sommet du Tourmalet (14e étape) ! Et au final, ce fameux lot a trouvé acquéreur pour un montant de plus de 6.000 euros ce mercredi soir.

Pinot fait mieux que Giresse, Drogba et Batum réunis

La dernière offre annoncée juste avant la clôture des enchères en ligne - à 21h30 - est précisément de 6.300 euros pour cette tunique estampillée Thibaut Pinot. À titre de comparaison, le pull d'entraînement d'Alain Giresse lors de la coupe du monde 1982 de football a été adjugé à 1.400 euros ou encore 1.200 euros pour le maillot (Galatasaray) de Didier Drogba et 1.452 euros pour le maillot NBA (Hornets) de Nicolas Batum, l'actuel capitaine de l'équipe de France de basket.

Le maillot (avec dossards) du Haut-Saônois fait ainsi partie du Top 4 de la vente aux enchères "#sportaidons" derrière les 13.355 euros déboursés pour la médaille de champion de France de Ligue 1 en 2001 de l'entraîneur nantais, Raynald Denoueix. Le podium est complété par deux autres anciennes gloires du FC Nantes : Maxime Bossis, avec son maillot de la finale de Coupe de France 1983 (7.639 euros) et celui porté lors de la saison 1978-1979 par Henri Michel (7.000 euros).

Les parents de Thibaut Pinot directement touchés par le Covid-19

Thibaut Pinot et son frère - entraîneur à la Groupama-FDJ - Julien, précise Cyril Dumoulin, "tenaient absolument à ce que les dons récoltés grâce à ce maillot symbolique du Tourmalet soient _exclusivement reversés à l'hôpital de Vesoul_", dans leur chère Haute-Saône natale.

"Une volonté forte d'aider le personnel soignant et aussi parce qu'ils ont été très impactés au niveau familial ces dernières semaines : leurs deux parents ont été contaminés par le coronavirus" à Melisey, le petit village où habite également toujours Thibaut Pinot qui a notamment vu son père, Régis - maire de la commune - être hospitalisé en urgence au début du mois avant de pouvoir être rétabli depuis quelques jours seulement.