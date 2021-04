Tour cycliste du Pays Basque : le Français David Gaudu remporte la dernière étape, le général pour Roglic

Course parfaite de Primoz Roglic, qui vient s'imposer pour la deuxième fois dans l'Itzulia, le tour cycliste du Pays basque. Le Slovène, à l'attaque, termine deuxième de la dernière étape, qui reliait Ondarroa à Arrate, derrière David Gaudu. Il a été le seul à pouvoir rivaliser avec le Français (Groupama-FDJ), qui a été capable de suivre le coup gagnant à 45 km de l'arrivée de cette sixième et dernière étape, spectaculaire, du tour du Pays basque.

Arrivés à 35 secondes du duo gagnant en compagnie d'Alejandro Valverde (Movistar) et Adam Yates (INEOS-Grenadiers), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) terminent deuxième et troisième du général.

Côté Basques

Pello Bilbao (Bahrain Victorious) termine 6e à 1'03'' ;

(Bahrain Victorious) termine 6e à 1'03'' ; Mikel Landa (Bahrain Victorious) 8e à 1'05'' ;

(Bahrain Victorious) 8e à 1'05'' ; Ion Izagirre (Astana) 10e à 2'59''.

Le palmarès des dix dernières éditions

2020 : annulé en raison de la crise sanitaire

2019 : Ion Izagirre (ESP, Astana Pro Team)

(ESP, Astana Pro Team) 2018 : Primoz Roglic (SLN, Team LottoNL-Jumbo)

(SLN, Team LottoNL-Jumbo) 2017 : Alejandro Valverde (ESP, Movistar Team)

(ESP, Movistar Team) 2016 : Alberto Contador (ESP, Tinkoff)

(ESP, Tinkoff) 2015 : Joaquim Rodriguez (ESP, Team Katusha)

(ESP, Team Katusha) 2014 : Alberto Contador (ESP, Tinkoff-Saxo)

(ESP, Tinkoff-Saxo) 2013 : Nairo Quintana (COL, Movistar Team)

(COL, Movistar Team) 2012 : Samuel Sanchez (ESP, Euskaltel-Euskadi)

(ESP, Euskaltel-Euskadi) 2011 : Andreas Klöden (ALL, RadioShack)