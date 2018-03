Brioude, France

Le dossier de candidature a été envoyé le 28 février dernier. Un dossier complet, baptisé "Brioude veut le Tour". La ville met en avant sept arguments pour accueillir une arrivée d'étape.

Brioude est une ville de cyclisme : le soutien des brivadois autour de Romain Bardet, la création de circuits portant son nom, l'ouverture d'une section sportive scolaire cyclisme au lycée Lafayette,

Une situation géographique idéale qui offre de nombreuses possibilités de parcours pour les organisateurs du Tour.

Un cadre magnifique avec des bâtiments et des villages qui pourront être mis en évidence lors des retransmissions télévisées.

Des infrastructures concentrées, avec la ligne d'arrivée avenue Léon Blum (testée lors d'une arrivée de Paris-Nice en 2013), des capacités d'accueil pour les suiveurs et des parkings pour les spectateurs.

Une capacité hôtelière importante avec 5743 chambres recensées à moins de 50 minutes.

Une expérience d'accueil des événements cyclistes : un départ du Tour en 2008, des étapes de Paris-Nice ou du Tour de l'Avenir.

Enfin le soutien des institutions, qui apporteraient quelques subventions à la ville.

La promesse de Christian Prudhomme

Brioude bétonne son dossier. Une patience qui sera récompensée un jour et 2019 pourrait bien être la bonne année. Jean-Jacques Faucher, le maire de Brioude, rappelle régulièrement que Christian Prudhomme, le patron du Tour, lui a promis une étape et donné une échéance de trois ans, qui se termine l'année prochaine.

Brioude espérait bien profiter du passage de trois jours en Haute-Loire l'année dernière, ça n'a pas été le cas, la municipalité compte donc fermement sur cette 106eme édition, qui partira de Bruxelles. En demandant cette fois non pas simplement une étape mais carrément une arrivée, plus prestigieuse (mais aussi plus chère) qu'un départ.

La ville pourrait aussi profiter de la candidature jumelée d'Ambert et Montbrison qui réclament également depuis plusieurs années une étape du Tour. Il y a un magnifique terrain de jeu entre le Livradois-Forez et le brivadois pour tracer un parcours sélectif et spectaculaire. Le Tour 2019 pourrait faire la part belle aux routes et aux villes auvergnates.