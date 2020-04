La ville de Lavaur confirme le passage du Tour de France le 4 septembre

Le Tour de France est désormais annoncé du 29 août au 20 septembre, après son report pour cause de Coronavirus. Le maire de Lavaur (Tarn) confirme que la course arrivera dans sa ville le 4 septembre. L'organisateur ASO lui a annoncé.

"Nous allons préparer cette fête populaire avec beaucoup de joie" réagit Bernard Carayon, le maire de Lavaur, après avoir appris que le Tour de France 2020 se déroulera bien cette année, mais en août/septembre, plutôt qu'en juillet.

La Grande Boucle devait initialement s'élancer de Nice le 27 juin, mais elle partira finalement le 29 août, selon une information du Dauphiné Libéré, confirmée par Radio France. Une course décalée de deux mois, à cause de l'épidémie de Coronavirus, et du confinement.

Le parcours de ce Tour de France 2020 reste inchangé. Après le grand départ de la Côte d'Azur, les coureurs arriveront au Mont-Aigoual le jeudi 3 septembre, puis ils rejoindront Lavaur le 4 septembre, après un départ de Millau. Le lendemain, ça sera Cazères-Loudenvielle.

Début septembre, après la reprise de l'école

La date du 4 septembre est confirmée par le maire de Lavaur, qui en a eu lui même la confirmation de la part de Christian Prudhomme, le directeur du cyclisme chez ASO, l'organisateur du Tour de France.

Le Tour arrivera bien à Lavaur le 4 septembre

"Le directeur de la société du Tour de France m'a appelé il y a une dizaine de jours pour me dire que la date initiale ne pouvait pas être maintenue, mais qu'une solution de repli serait cherchée" explique l'élu.

"J'ai été informé aujourd'hui (mardi 14 avril) de la [nouvelle] date. Je suis contraint, mais de manière très heureuse, de vous confirmer que le Tour arrivera bien à Lavaur le 4 septembre" ajoute Bernard Carayon.

"C'est une belle nouvelle, nous allons travailler d'arrache-pied, pour relever ce défi le 4 septembre".