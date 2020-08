La ville de Lure met le clocher de l'église aux couleurs du Tour de France cycliste

Pour la première fois de son histoire la ville de Lure en Haute-Saône sera ville étape du tour de France. Elle accueillera le 19 Septembre l'avant dernière étape du TDF, un contre la montre individuel qui sera peut être décisif pour désigner le vainqueur. Comme à chaque fois que le Tour passe en Haute-Saône les communes soignent la décoration. Depuis ce week-end , on peut donc admirer le clocher de l'église Saint Martin paré de 4 vélos (un blanc, un vert, un jaune et un bleu blanc rouge) accrochés sur les 4 faces du clocher symbolisant les 4 points cardinaux de la planète du cyclisme international. Autrement dit le 19 Septembre, la ville de Lure veut montrer qu'elle sera au centre du monde cycliste et comme il n'y a pas de hasard, la face Nord en direction de la Planche des Belles Filles a été choisie pour accrocher le vélo bleu blanc rouge histoire d'envoyer de bonnes ondes à Thibaut Pinot le champion du pays originaire de Melisey et leader de la Groupama-FDJ pour qu'il remporte l'étape et pourquoi pas le Tour. Il faut savoir que l'Eglise appartient à la ville de Lure mais les élus ont malgré tout demandé l'avis du curé : l'abbé Kita qui aurait rigolé avant de donner sa bénédiction au projet.

Les vélos ont été installés sur les 4 faces du clocher - Stephane Fréchard