La ville de Roanne célèbre ses 100 jours avant d'accueillir le départ de la 12e étape du Tour de France

De la musique, des paillettes, et du vélo ! Plus de 800 personnes étaient réunies ce mardi 4 avril pour fêter les 100 jours avant le passage du Tour de France à Roanne. La commune est ville départ de la 12e étape qui se déroulera le 13 juillet. Au programme, de nombreuses animations : le tracé exact de l'étape, des maillots collectors ou encore des bus complètement customisés.

L'occasion pour le Maire de Roanne Yves Nicolin de rappeler sa fierté : "Ça reste pour moi la principale manifestation mondiale, populaire, gratuite, en matière de sport de haut niveau. C'est l'occasion de faire briller les yeux des enfants et de leur montrer des stars de la petite reine." L'élu se réjouit aussi de la vitrine qu'est un tel évènement planétaire : "C'est l'occasion aussi pour notre territoire d'être sous les feux des projecteurs puisque des médias internationaux issus de plusieurs centaines de nations seront présents et vont couvrir l'événement et faire la publicité de notre territoire."

Quant à l'étape en elle même, Bernard Thévenet , double vainqueur du Tour et directeur du Critérium du Dauphiné, a son avis : "Elle va être assez difficile à prévoir parce qu'il y a énormément d'endroits où il peut y avoir des attaques. Il n'y a pas beaucoup de lignes droites, donc les échappés, pour une fois, seront avantagés par rapport à un peloton. Cela dit, il y a une très belle ligne d'arrivée à Belleville, donc certainement que les équipes de sprinteurs auront envie de faire un emballage total sur la fin. Il y aura de bonnes opportunités pour ceux qu'on appelle les baroudeurs*, c'est à dire ceux qui n'hésitent pas à attaquer de loin*", affirme le champion de cyclisme.

(sous réserve de validation par l'autorité préfectorale)