"La voix" du Tour de France cycliste est pontissalienne

La voix du Tour de France et du cyclisme en général sera désormais franc-comtoise à France Télévisions. Alexandre Pasteur, né à Pontarlier, journaliste à Eurosport France depuis plus de vingt ans, a été choisi pour être le nouveau commentateur officiel des courses de vélo sur les chaines publiques.

Le Franc-Comtois Alexandre Pasteur, journaliste à Eurosport France, va désormais commenter toutes les courses cycliste sur France Télévisions. Né à Pontarlier, il fera ses débuts ce dimanche, pour Paris-Roubaix. Et sera donc LA voix du Tour de France cet été. Il était l'invité de France Bleu Besançon ce vendredi matin. "C'est beaucoup de bonheur, confie-t-il. Je vais m'installer dans un fauteuil prestigieux, qui a été occupé quand même par des gens comme Robert Chapatte avant moi, comme Patrick Chaîne que j'ai beaucoup admiré dans mes jeunes années".

Je vais rester moi-même.

Néanmoins, Alexandre Pasteur reste serein. "Au fond ça ne va pas changer grand chose puisque le Tour de France je le commente depuis des années pour Eurosport. C'est simplement la caisse de résonance qui va changer parce que là, en terme d'exposition, bien sûr avec France Télévisions, on passe sur des audiences qui dépassent les trois, quatre millions tous les jours. Mais je vais rester moi-même, ce que j'ai toujours fait depuis vingt-deux ans, depuis que je suis dans le métier. C'est pour ça qu'on est venu me chercher."

Alexandre Pasteur, désormais LA voix du cyclisme sur France Télévision - Credit photo : GUYON Nathalie / FTV

Franc-Comtois et fier de l'être, même sans accent... Le commentateur a quitté sa région natale à 22 ans pour Paris, et a perdu son accent, qui pourtant s'entendait largement à l'époque raconte-t-il, "mes p'tits camarades d'école me l'ont bien fait sentir". Le journaliste ajoute "si je l'ai perdu c'est avec le temps, à force de faire de l'antenne. Depuis que je suis à Eurosport, je fais quatre à cinq cents heures d'antenne par an, de direct... Je ne me suis pas forcé à le perdre, ça s'est fait naturellement. En revanche, dès que je rentre dans la région, je peux vous dire qu'au bout de deux ou trois jours, il revient assez vite!"

La Franche-Comté reste une terre de vélo.

La voix du Tour sera donc en Franche-Comté du 5 juillet au 8 juillet pour commenter les trois étapes du Tour de France, une terre de vélo, voire "une référence" affirme-t-il. "Ça l'a toujours été, explique-t-il. Moi je me souviens de l'arrivée du Tour à Pontarlier en 1985, dans mes jeunes années. C'est la dernière victoire d'un français sur le Tour de France : Bernard Hinault, 1985. Le Tour passait à Pontarlier cette année-là, avec l'arrivée au sommet du Larmont, la colline de mon enfance, ajoute-t-il avec enthousiasme. J'étais allé voir passer le Tour et j'ai des souvenirs incroyables. Il y avait Joël Pelier, le coureur de Grand-Combe-Chateleu, qui était à l'époque mon idole, qui avait terminé sixième au sommet du Larmont. Ça se sont des souvenirs gravés pour la vie. Mais au-delà de l'anecdote, la Franche-Comté, oui, reste une terre de vélo. J'étais aux championnats de France l'an dernier à Vesoul pour voir Arthur Vichot enfiler son maillot bleu-blanc-rouge. C'est des supers souvenirs aussi".

Alexandre Pasteur se dit "très content" d'accompagner les grands noms du cyclisme franc-comtois, même s'il se doit de rester le plus neutre possible. Le baptême du feu ce sera ce dimanche pour Paris-Roubaix, sur France Télévisions.

Ecoutez l'intégralité de l'interview d'Alexandre Pasteur ici :