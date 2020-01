Laval Cyclisme 53 officiellement en Nationale 1

Le club de cyclisme lavallois attendait la validation définitive de son accession en Nationale 1. La commission d'Aide et de Contrôle de Gestion de la Fédération française de cyclisme vient de publier sa réponse.

L'équipe route de Laval Cyclisme 53 accède au plus haut niveau amateur.

Laval, France

Après quatre saisons en DN3 et deux saisons en DN2, Laval Cyclisme 53 évoluera bien en Nationale 1 Route pour la saison 2020. Il s'agit du plus haut niveau amateur. Après la montée sportive l'été dernier, il restait à valider le dossier administratif et financier, ce que le club mayennais est parvenu à faire.

Le club lavallois fait ainsi partie des 21 structures françaises qui évolueront à ce niveau avec le Team U Nantes Atlantique et Vendée U - Pays de la Loire pour notre région.

Laval Cyclisme 53 né de la fusion du VCL et de l'OCC Laval vient de fêter ses dix ans.

Rappelons que le club de Laval Cyclisme 53 possède aussi une équipe VTT qui évolue en Nationale 2.