Le 104e Tour de France va arriver à Nuits-Saint-Georges le 7 juillet 2017, la petite cité s'organise...

Début juillet le 104e Tour de France va traverser la Côte-d'Or du Nord au Sud. La 7e étape, le jeudi 7 juillet 2017, va conduire les coureurs de Troyes à Nuits-Saint-Georges. 213 KM 500 entre la capitale de l'Aube et la petite cité vigneronne.

Les coureurs vont avoir 165 KM à se mettre dans les jambes sur les jolies routes de Côte-d'Or. Ils vont passer notamment par Châtillon-sur-Seine, Saint-Seine l'Abbaye, Baulme-la-Roche, la Côte d'Urcy (classée en 4e catégorie), Gevrey-Chambertin, Saint-Nicolas-lès-Citeaux, Corgoloin, Vougeot... l'arrivée à Nuits-Saint-Georges devrait se faire aux alentours de 17H.

Une étape taillée pour les sprinteurs

Sur le plan sportif cette étape en grande partie côte d'orienne pourrait être décisive pour les sprinteurs qui devront tenter de prendre un maximum de points au général. C'est en effet la dernière étape avant la montagne, le terrain de jeu des grimpeurs dixit un fin connaisseur du Tour de France, Bernard Thévenet. Cela fait des mois et des mois qu'Alain Cartron, le maire de Nuits, se bat comme un diable pour obtenir cette arrivée d'étape.

François Sauvadet, président du Conseil départemental de Côte-d'Or et Alain Cartron, lors de leur conférence de presse commune jeudi 15 juin 2017 en mairie de Nuits-Saint-Georges © Radio France - Thomas Nougaillon

Les chemins de vignes interdits aux camping-cars

Pour accueillir la course, le public, les cyclistes et les télés dans de bonnes Alain Cartron et son conseil municipal ont décidé de bloquer l'accès des sentiers viticoles alentours. "On fait ça parce que notre but c'est de faire connaître Nuits-Saint-Georges dans le monde entier, il faut donc qu'on ait des vues d'hélicoptères sur les vignes claires, limpides (...) et ce serait idiot de polluer les images avec des camping-cars au milieu des vignes ou par des gens qui auraient déployé leurs tentes (...) c'est pour ça que l'on va barrer les chemins de vignes".

Alain Cartron, le maire de Nuits, "les chemins de vigne seront fermés le 7 juillet prochain". Copier

Jean-Claude Alexandre 1er adjoint en charge des finances et du personnel de Nuits-Saint-Georges aux côtés du maire Alain Cartron © Radio France - Thomas Nougaillon

Autant de visiteurs en un jour que sur toute une année!

Une arrivée pour laquelle on attend entre 30 à 40 000 spectateurs à Nuits-Saint-Georges! Soit -pour la petite ville- l'équivalent du tourisme d'une année en un seul jour! La ville et le département se sont organisés en amont pour que tout se passe bien. 400 000 euros c'est le budget total alloué par le Conseil départemental pour encadrer cette étape du Tour de France. Tandis que Nuits-Saint-Georges a débloqué un peu plus de 180 000 euros HT. Avec 130 000 euros rien que pour financer le ticket d'entrée demandé par ASO (Amaury Sport Organisation, l'organisateur du Tour). Mais finalement grâce aux aides obtenues ce ne sont "que" 110 000 euros qui restent à la charge de Nuits-Saint-Georges.

Le conseil départemental mobilisé lui aussi pour ce Tour 2017

Parmi les dépenses, le Conseil départemental de Côte-d'Or, a notamment cassé la tirelire pour financer d'importants travaux de voirie et refaire une partie de la route du côté de Nuits-Saint-Georges. C'est ainsi que toute "la couche de roulement" a été refaite à neuf sur 600 mètres au niveau de l'arrivée. Toujours au rayon dépense, 12 équipes d'intervention d'urgence sont mobilisées pour venir en appui des 700 gendarmes mobilisés le jour de la course. Ou encore -pour l'anecdote- 300 sacs poubelles vont être installés le long de l'itinéraire!

La mairie de Nuits-Saint-Georges est prête à accueillir son Tour de France © Radio France - Thomas Nougaillon

Nuits-Saint-Georges quasiment coupée du monde!

Le 7 juillet, pour permettre le passage de la Caravane et des coureurs les sections de Routes Départementales seront fermées pendant plusieurs heures au fur et à mesure de l'avancée de la course. Des déviations seront mises en place. Par ailleurs, il sera compliqué -vous l'imaginez- de vous rendre à Nuits-Saint-Georges le jour de l'épreuve puisque la RD 974 entre Premeaux-Prissey et le centre-ville de Nuits sera coupée à la circulation au niveau de la rue Pasteur (dès le 6 au soir). A partir de Premeaux-Prissey l'accès à Nuits se fera à pied!

La Côte-d'Or et le Tour de France

C'est la 5e fois que la Côte-d'Or accueille le Tour de France dans l'une de ses villes. La dernière fois c'était en 2007, un départ de Semur-en-Auxois. La fois d'avant c'était en 1997 avec l'arrivée d'une étape entre Montbélliard et Dijon...