Le 31ème Tour Poitou-Charentes cycliste en direct sur France Bleu

La course débute ce mardi midi avec une première étape entre Bressuire et Saintes. Sylvain Chavanel, vainqueur l'an passé, visera la passe de cinq sur ses terres.

Cinq étapes, quatre jours de courses, un contre-la-montre dans le Mirebalais, 144 coureurs, 18 équipes. Et un vainqueur attendu vendredi après-midi à Poitiers. Le Tour du Poitou-Charentes, 31ème du nom, c'est cette semaine.

Qui pour succéder à Sylvain Chavanel ?

Quadruple vainqueur de l'épreuve (2005, 2006, 2014, 2016), le Châtelleraudais Sylvain Chavanel tentera d'ajouter une cinquième couronne à son palmarès. A 38 ans, le Poitevin arrive en pleine forme. Il a remporté le week-end dernier le titre de champion de France de l'américaine, épreuve sur piste, et il a terminé 25ème du dernier Tour de France.

Village départ à Bocapôle

Pour la première fois dans l'histoire du TPC, Bressuire accueillera le départ de cette grande boucle régionale. La 1ère étape sera longue de près de 200 km. Elle conduira les coureurs à Saintes après un passage dans le marais poitevin.

En direct sur France Bleu

Chaque jour, la course sera à suivre sur les antennes de France Bleu Poitou et France Bleu La Rochelle à partir de 16h avec des points tous les quarts d'heure, l'arrivée en direct et les réactions de coureurs depuis le studio France Bleu installé en face de la ligne.