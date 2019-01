Le 79em Paris Nice Cycliste fera étape dans la Loire à Pélussin le 13 Mars

Pélussin, France

Le Paris Nice crée en 1933 reste l'une des toutes premières épreuves inscrite au calendrier des course UCI et chaque année, elle attire les grandes équipes du circuit cycliste. Une fois encore le parcours va passer sur les terres ligériennes et le 13 mars prochain on devrait sans doute assister à une belle empoignade dans le Pilat.

La ligne d arrivée devant le stade Geoffroy Guichard en 2018 © Radio France - Yves Renaud

Si l'an dernier le Paris-Nice avait organisé son contre la montre entre La Talaudiere et le stade Geoffroy Guichard, cette année, on va plutôt retrouver une belle étape de moyenne montagne réservée aux puncheurs. On ne connait pas encore la ville de départ de ce mercredi 13 mars prochain, mais on est sûrs à 99% de la ville d'arrivée, ce sera Pélussin dans le massif du Pilat.

Autre quasi-certitude, le passage de cette étape dans les monts du Lyonnais à Saint Symphorien-sur-Coise.

Alors avec un crayon il suffit de tracer une droite entre les deux, pour vérifier qu'il y a de belles cotes à gravir avant d'arriver à Pélussin On se souvient de l'arrivée du Paris Nice en 2015 à la Croix de Chaubouret et la victoire au sommet de Richie Porte.

Romain Bardet en 2015 avait souffert dans le final de la Croix de Chaubouret © Radio France - Yves Renaud

On pourrait bien revivre les mêmes sensations cette année et c'est tant mieux pour le cyclisme et pour la Loire.

Le Paris Nice Cycliste partira des Yvelines le 10 mars pour s'achever à Nice le dimanche 17 mars