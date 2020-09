Le belge Loïc Vliegen remporte le Tour du Doubs cycliste

Le belge Loïc Vliegen s'imposé, ce dimanche, dans le Tour du Doubs cycliste. Il a devancé à l'arrivée à Pontarlier, l'érythréen Biniam Girmay Hailu et les français Aurélien Paret-Peintre et Romain Hardy.

C'est finalement le belge Loïc Vliegen qui a remporté le Tour du Doubs cycliste 2020, entre Morteau et Pontarlier. Le coureur de l'équipe Circus Wanty Gobert s'est imposé devant un groupe de 3 coureurs, arrivés 14 secondes après lui : l'érythréen Biniam Girmay Hailu et les français Aurélien Paret-Peintre et Romain Hardy.

Le vainqueur du jour a semé ses trois poursuivants dans le dernier kilomètre avant l'arrivée, située rue de la République, dans le centre de Pontarlier. L'une des artères principales de la sous-préfecture du Doubs où se sont réunis plus d'une centaine de personnes masquées, pour assister à l'arrivée des coureurs.

Le Tour du Doubs est la quatrième manche de la Coupe de France. © Radio France - Cédric Hermel

Loïc Vliegen succède au suisse Stefan Küng, vainqueur l'année dernière, et qui est en ce moment sur le Tour de France avec la Groupama-FDJ et son leader, le franc-comtois Thibaut Pinot. Le Tour du Doubs est la quatrième manche de la Coupe de France, qui en compte huit cette année.