Le Belge Meeus s'impose sur Paris-Gien-Bourges

Pas de chance pour le coureur, triple champion de France, coiffé une nouvelle fois sur le fil. Arnaud Démare avait déjà terminé deuxième en 2013 derrière l'Allemand Degenkolb.

Arnaud Démare, deuxième de Paris-Gien-Bourges 2021, comme en 2013 © Radio France - Michel Benoit

Le Picard reconnait être émoussé pour cette fin de saison. : " On avait une équipe bien fatiguée pour lancer le sprint. Du coup, je me suis débrouillé seul. Je me suis mis dans la roue de l'équipe Total de Bonifazio. On lance en même temps le sprint. A 200 mètres, je savais qu'il fallait y aller. J'avais attendu trop longtemps en 2013, quand j'avais fait deuxième derrière Degenkolb. On a lancé, mais Meeus nous a doublés, comme une balle. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai rien gagné depuis le mois de juin. Je voulais vraiment m'imposer ici parce que dimanche sur Paris-Tours, ce sera plus compliqué. J'ai passé un été difficile et c'est vrai que je suis déçu, mais je manquais de fraîcheur, surtout quatre jours après Paris-Roubaix. c'était difficile. " L'italien Niccolo Bonifazio termine à la troisième place.