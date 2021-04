Le Berrichon Julian Alaphilippe "en forme" pour les classiques ardennaises

C'est une semaine chargée qui s'ouvre pour Julian Alaphilippe. Ce dimanche 18 avril, le cycliste berrichon prendra le départ de l'Amstel Gold Race, une course longue de 202 kilomètres. Mercredi, il participera ensuite à la Flèche Wallonne, une course qu'Alaphilippe a remporté en 2018 et 2019. Enfin, dimanche 25 avril, le natif de Saint-Amand-Montrond disputera la mythique course Liège-Bastogne-Liège.

"Je suis motivé pour les trois courses qui viennent. C'est un objectif important dans ma saison. J'ai essayé de gérer au mieux ma forme. J'espère avoir de bons résultats pendant ces classiques ardennaises", souligne Alaphilippe.

Un peu de fatigue après le Tour des Flandres

Depuis le début de saison, Alaphilippe a remporté une course (la deuxième étape de Tirreno-Adriatico). Il a eu plus de mal sur les courses d'un jour, avec notamment une 42ème place sur le Tour des Flandres. "J'étais un peu fatigué après le Tour des Flandres, j'ai préféré lever le pied pendant quelques jours. J'ai pris le temps de vraiment récupérer", confie le champion du monde, qui roule toujours avec son magnifique maillot arc-en-ciel.

Les quinze derniers jours sans compétition lui ont fait du bien. "Je me sens en forme. J'ai réussi à bien m'entraîner, à me sentir mieux", ajoute Julian Alaphilippe, qui vient de prolonger son contrat avec son équipe de la Deceuninck - Quick Step pour les trois prochaines saisons.