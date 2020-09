Le Berrichon Julian Alaphilippe sélectionné pour le championnat du monde cycliste dimanche prochain

À peine arrivé du Tour de France, il repart pour le championnat du monde. Le sélectionneur de l'équipe de France cycliste Thomas Voeckler vient de l'annoncer depuis Mantes-la-Jolie, avant le départ de la 21ème et dernière étape du Tour de France : notre Berrichon Julian Alaphilippe, originaire de Saint-Amand-Montrond dans le Cher, fait partie de la sélection française.

"Loulou" ne sera pas "leader unique"

"Julian, ce n'est pas un secret, sera le coureur "protégé", mais ne sera pas leader unique. On ne fera pas sept coureurs pour Julian. Ça, on le fait quand on a qu'un seul coureur capable de briller." Or, "Loulou" sera bien entouré. Ils sont huit au total : Julian Alaphilippe (Deceuninck), Julien Bernard et Kenny Elissonde (Trek), Valentin Madouas et Rudy Molard (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis), Quentin Pacher (BB Hotels) et Nans Peters (AG2R La Mondiale).

Warren Barguil ne sera en revanche pas de la partie : "Il a eu l'honnêteté de me dire qu'il ne s'estimait pas suffisamment en forme d'ici une semaine", ajoute le sélectionneur qui précise que l'équipe de France est loin de partir conquérante pour ce championnat. "On se présente vraiment comme outsider et pas favoris. C'est un championnat très difficile, une course d'un jour. Le maître mot, c'est : humilité. Et ne pas s'enflammer."

