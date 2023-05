Le Bisontin Romain Grégoire remporte les 4 jours de Dunkerque

Un vent de l'Est a soufflé sur les 4 jours de Dunkerque. Romain Grégoire coureur bisontin de seulement 20 ans a remporté les 4 jours de Dunkerque, course sur 6 étape, ce dimanche. Le coureur de la Groupama FDJ a terminé la 6ème et dernière étape dans le peloton. Romain Grégoire succède au palmarès à Philippe Gilbert. "C'est une grande satisfaction et un soulagement de répondre aux attentes, explique Romain Grégoire au moment d'enfiler le maillot rose de leader. C'est une première confirmation, j'espère que ça va continuer, je pense être sur la bonne voie et avec une équipe comme je l'ai aujourd'hui, on a les cartes en main, pour faire de belles choses".

Merlier remporte la 6ème étape

La 6ème étape courue entre Avion et Dunkerque était promise aux sprinteurs et le champion de Belgique Tim Merlier (Soudal Quick Step) n'a pas laissé passé sa chance. Il a devancé d'un boyau au sprint Erlend Blikra (Uno X pro cycling team).

La 6e et dernière étape des Quatre jours de Dunkerque - Jean-Louis Burnod

Classement de la sixième étape, entre Avion et Dunkerque:

1. Tim Merlier (BEL/Soudal-Quick Step), les 173,7 km en 3h 56:38.2. Erlend Blikra (NOR/Uno-X) même temps.3. Cees Bol (NED/Astana) m.t.4. Olav Kooij (NED/Jumbo-Visma) m.t.5. Maximilian Walscheid (GER/Cofidis) m.t.

Classement final

1. Romain Grégoire (FRA/Groupama-FDJ) 21h 14:08.

2. Kasper Asgreen (DEN/Soudal-Quick Step) à 13 secondes.

3. Cees Bol (NED/Astana) à 15.

4. Olav Kooij (NED/Jumbo-Visma) à 17.

5. Brent Van Moer (BEL/Lotto Dstny) à 20.