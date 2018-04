Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Cette 3e étape était la plus longue (184,8 km) de l'édition 2018 du Tour du Pays Basque. Elle a été décousue et marquée par plusieurs attaques, mais les équipes de sprinters et la formation du leader Julian Alaphilippe ont annihilé toutes les offensives. C'est finalement l'Australien Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) qui a réglé le peloton au sprint à Valdegovia, dans le nord de l'Espagne.

Le Bourbonnais Julian Alaphilippe, qui a des fourmis dans les jambes et de la confiance plein les cuisses, a même pris part à l'emballage final pour terminer 6e de l'étape. L'autre Auvergnat Romain Bardet est toujours 10e au général à 58 secondes du leader.

Très heureux avec cette victoire. Merci à tous . #thewolfpack is on fire 🔥🤜🤛 https://t.co/Zrh5ki10cD — Julian Alaphilippe (@alafpolak) April 2, 2018

Le Bourbonnais conserve la tête du classement général avec huit secondes d'avance sur son dauphin, le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) avant le contre-la-montre individuel (19,4 km) qui devrait être décisif ce jeudi à Lodosa. Roglic fait figure de grand favori pour ce "chrono" tout plat et venté sur les rives de l'Ebre.

Le grand bluff d'Alaphilippe ?

Sauf miracle, Julian Alaphilippe va donc perdre sa tunique jaune, mais aura peut-être la possibilité de la récupérer lors des deux dernières étapes montagneuses vendredi et samedi. Le Montluçonnais assure qu'il ne vise pas le classement général et qu'il est seulement venu pour se préparer en vue des classiques ardennaises de la 2e quinzaine d'avril. Mais l'appétit vient en mangeant...