Le Bretagne Ladies Tour est annulé

Cette course de cyclisme femmes qui devait s'élancer de Sarzeau ce mercredi est finalement annulé, sur décision gouvernementale.

Le Bretagne Ladies Tour édition 2020 n'aura pas lieu. Les organisateurs évoquent une "décision gouvernementale" qui empêche la bonne tenue de l'évènement. La course féminine de cinq étapes, dont un contre-la-montre, devait s'élancer de Sarzeau (Morbihan) ce mercredi 28 octobre et durer jusqu'au 1er novembre. Le comité d'organisation, "circonspect et déçu" dit prendre acte de cette "décision cruelle".

Nous souhaitions que cet évènement marque un élan de dynamisme et de bonheur, qu'il soit un rayon de soleil dans ce quotidien anxiogène.

Le Bretagne Ladies Tour devait sillonner les routes de la région et s'arrêter à Sarzeau, Colpo, Loudéac, Pontivy, Locronan, Quimperlé, Inzizac-Lochrist, Cesson-Sévigné et Vitré.