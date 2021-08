Le Britannique Connor Swift nouveau leader du TPC, le Belge Ben Hermans remporte le chrono à Loudun

Le nouvel homme fort du TPC s'appelle Connor Swift. Malgré un temps honnête (moins de 30 minutes) et une place dans le premier tiers du classement, Elia Viviani - vainqueur le matin de la 3ème étape - a cédé, comme on pouvait s'y attendre, son maillot blanc de leader. Swift, leader du Team Arkea, bon rouleur, a fait parler la poudre en signant le 9ème temps du circuit entre Monts-sur-Guesnes et Loudun.

Un chrono remporté par le Belge Ben Hermans (Israël Start-Up Nation). Bruno Armirail, 3ème, réalise la bonne opération au général puisqu'il reste à portée du nouveau leader, à 10 secondes de Swift. L'explication finale dans les rues de Buxerolles entre Arkéa et la FDJ promet d'être palpitante.

Ce vendredi, 5ème et dernière étape entre Villefagnan et Poitiers, 166,5 km. Départ à 13h10 en Charente.