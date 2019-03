Le brivadois Romain Bardet motivé et en forme prend le départ du Paris-Nice

Le cycliste brivadois va prendre le départ du Paris-Nice dans les Yvelines ce dimanche à 11h30. C'est la première grande course par étape de la saison et Romain Bardet se sent en forme pour espérer monter sur le podium.

C'est la première grande course par étape de la saison et c'est surtout le premier gros rendez-vous pour Romain Bardet. Le cycliste de Brioude s'aligne à 11h30 ce dimanche au départ du Paris-Nice, pour une boucle de 138 kilomètres autour de Saint-Gemain-en-Laye, dans les Yvelines.

Le grimpeur d'AG2R La Mondiale ne le cache pas : sa plus grosse ambition, cette année, c'est le Tour de France. Pourtant Romain Bardet voit dans ce Paris-Nice "le premier étage de la montée en pression" et il n'est pas là pour faire de la figuration ! D'autant plus que le brivadois vient de finir 2e du tour du Haut-Var.

"On a de l'ambition et je suis motivé"

Romain n'a jamais fait mieux que 9e dans cette compétition, c'était en 2016, mais cette année, il espère bien être sur le podium dans une semaine. Pour ça, il mise sur sa bonne forme mais aussi sur l'aide de son coéquipier, Tony Gallopin.

Moi je suis plus grimpeur et lui plus rouleur. C'est une édition faite pour lui, il connait bien les routes et cela peut m'aider à avoir plus de liberté et chercher un bon résultat. - Romain Bardais

La quatrième étape du Paris-Nice passera chez nous le mercredi 13 mars. Ce sera la plus longue : 230 kilomètres entre Vichy, dans l'Allier et Pélussin, sur le Pilat.