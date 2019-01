Le Castrogontérien Maxime Bonsergent annonce la fin de sa carrière cycliste

C'est à l'issue de sa course des championnats de France de cyclo-cross que Maxime Bonsergent a fait cette annonce. Le Castrogontérien âgé de 19 ans et demi met un terme à sa carrière de cycliste amateur. "C'est une décision mûrement réfléchie, a déclaré le Mayennais à France Bleu Mayenne. Cela fait un an que je ne prends plus le même plaisir qu'avant."

Cette décision n'est pas vraiment surprenante car Maxime Bonsergent a vécu une saison 2018 compliquée sur la route sans aucune victoire au compteur lui qui gagnait presque toutes les courses lorsqu'il était chez les cadets. Et une blessure au genou cet hiver a certainement amené le champion à se poser des questions. Maxime Bonsergent a décidé de reprendre ses études.

Un vrai spécialiste du cyclo-cross

Maxime Bonsergent a pris sa première de cyclisme en 2003 alors qu'il n'avait que quatre ans. C'était au VC Château-Gontier. Club qu'il n'a quitté qu'en 2018 pour rejoindre l'équipe de l'UC Nantes Atlantique. En septembre 2017, le Mayennais annonçait son passage chez les professionnels au sein de l'équipe de l'Armée de Terre. Un passage avorté en raison de l'arrêt prématuré de l'équipe et une énorme déception à l'époque pour le coureur passionné de cheval.

Le Mayennais a toujours fait du cyclo-cross sa spécialité. Son principal fait d'arme restera son titre de champion de France juniors décroché en 2017 à Lanarvily. Maxime Bonsergent a participé à de nombreuses manches de Coupe du Monde et aux championnats du Monde. Cette saison, Maxime Bonsergent avait pris une belle 6e place lors des championnats d'Europe. Ce samedi, à Besançon, le Mayennais a terminé au pied du podium (4e) après une préparation tronquée en raison d'une blessure qui l'a privé de trois semaines d'entraînement et de compétition.