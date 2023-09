Le CC Étupes organise un déplacement pour soutenir Thibaut Pinot sur le Tour de Lombardie

Les fans de Thibaut Pinot, pour son avant-dernière épreuve sur le Tour de France, entre Belfort et le Markstein.

Thibaut pinot ne devrait pas manquer de soutien pour la toute dernière course de sa carrière. Le coureur haut-saônois pourra bénéficier des encouragements de ses fans et de ses proches grâce à l'équipe qui l'a révélé, le CC Étupes. Le club organise un déplacement de supporters le samedi 7 octobre pour venir applaudir une dernière fois Thibaut Pinot, sur le Tour de Lombardie.

Le voyage se fera en bus avec un départ le matin-même, dès 4h30, de l'espace Joséphine Baker d'Étupes. Le nombre de places est limité à cinquante. Le coût du voyage est de 70 euros avec le petit-déjeuner inclus.

Le bulletin du CC Étupes.

Selon le vice-président du CC Étupes, Gilles Blanchot, le geste devrait beaucoup toucher Thibaut Pinot : "Thibaut est très attaché au Tour de Lombardie, c'est une course qu'il aime beaucoup". Il l'a d'ailleurs remportée en 2018 et s'est imposé à plusieurs reprises sur des étapes lombardes. Cela devrait donner un nouveau très beau moment de sport, après le virage Pinot, sur l'avant-dernière étape du Tour de France 2023, entre Belfort et le Markstein.