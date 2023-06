Le Chambéry cyclisme formation suspend ses activités après le départ d'AG2R Citroën

AG2R Citroën a décidé de se séparer de son centre de formation à Chambéry et de monter une équipe continentale

On vous en parlait il y a quelques semaines sur France Bleu Pays de Savoie, AG2R Citroën veut créer un nouveau modèle de formation pour coller à l'évolution du cyclisme professionnel. Le club savoyard a donc décidé de mettre fin à une collaboration de 22 ans avec le Chambéry cyclisme formation . Ce centre historique qui a formé des coureurs aujourd'hui reconnus comme Romain Bardet ou Pierre Latour.

Une formation qui allie sport et études

Le Chambéry cyclisme formation tourne la page d'AG2R et a donc décidé de suspendre ses activités sportives l'année prochaine pour un an. En clair, les 16 coureurs actuellement au centre doivent commencer à chercher un autre club pour s'entrainer. Car la particularité du partenariat entre AG2R et le Chambéry cyclisme formation, c'était de permettre à des jeunes d'allier leurs études avec leur sport favori pour devenir professionnel.

Malgré le coup de massue que représente le départ d'AG2R, le club chambérien va continuer à accompagner ceux qui le souhaitent sur le plan scolaire. "Le chemin qui a été parcouru avec Vincent Lavenu est formidable , 48 coureurs sont passés chez les pros*, 80% d'étudiants sont diplômés*" se félicite l'équipe dirigeante. Le Chambéry cyclisme formation veut mettre à profit cette année de transition pour proposer à la rentrée 2024 un projet ambitieux. Sans en dévoiler les contours, on sait déjà que le club savoyard proposera aux jeunes coureurs de les former, sans abandonner pour autant leurs études.

AG2R Citroën officialise la création de son équipe continentale

C'est dans ce contexte que le manager général d'AG2R Citroën a officialisé ce mercredi la création de son équipe continentale . Vincent Lavenu veut "accompagner les jeunes talents jusqu'au plus haut niveau mondial", et pour ça, il faut maitriser l'ensemble du parcours de formation comme le fait la Groupama FDJ.

En 2024, l'AG2 R Citroën Team comprendra donc trois équipes : une équipe UCI world tour professionnelle, une équipe junior et donc une nouvelle équipe continentale, qui reste en attente de validation par la Ligue nationale de cyclisme. Objectif : recruter les meilleurs talents et continuer de figurer parmi les meilleures équipes mondiales.

AG2R Citroën a aussi annoncé la première recrue de cette équipe continentale. Il s'agit de Léo Bisiaux. A 18 ans, il a déjà un beau palmarès. Champion de France, d’Europe et du monde de cyclo-cross, il est issu des U19 de l'équipe savoyarde.