Le champion d'Irlande Rory Townsend remporte La Roue Tourangelle

Le champion d'Irlande Rory Townsend a remporté ce dimanche La Roue Tourangelle. Le coureur irlando-britannique Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke) pourtant à l'attaque dans l'avant dernière côte du parcours accidenté, avait gardé suffisamment de force pour s'imposer au sprint dans ce petit peloton d'une quarantaine d'hommes. Dans un sprint long, il a devancé Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) et Pierre Barbier (U Nantes Atlantique)

Un parcours rendu usant par la pluie et le froid

En début de course et pendant une bonne partie de l'épreuve ce sont cinq hommes (Nicolas Debeaumarché, Kobe Vanoverschelde, Tuur Dens, Célestin Guillon et Axel Narbonne Zuccarelli), qui ont mené l'échappée. Finalement repris ce groupe a alors laissé place à un raid du coureur d'Arkéa-Samsic Thibault Guernalec (Arkéa). Le coureur finistérien sera lui aussi repris dans le final, et sur des routes détrempées, c'est un petit peloton d'un quarantaine d'hommes qui s'est joué la victoire, sur le boulevard Jean Royer.