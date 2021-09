Le champion mayennais François Pervis annonce sa retraite sportive : "je n'ai jamais rien lâché !"

Ce jeudi 2 septembre 2021, le champion mayennais François Pervis va annoncer sa retraite sportive. Vingt ans d'une carrière exceptionnelle couronnée d'une médaille olympique et de sept titres de champion du monde faisant de Pervis, le sportif mayennais le plus titré de tous les temps.

Des dizaines de milliers de tours de piste, des millions de coups de pédale. Vingt ans de carrière au plus haut niveau pour François Pervis. Mais aujourd'hui, c'est fini, le champion mayennais raccroche son vélo. Une carrière semée d'embûches avec tout de même huit titres de champion de monde (sept en individuel et 1 par équipes, en juniors) et une médaille olympique.

Ce 2 septembre correspond au jour où le jeune pistard de Villiers-Charlemagne est rentré à l'Insep, la fabrique à champions en France. C'était en 2001. "C'est beaucoup de tristesse" avoue François Pervis au moment d'annoncer officiellement sa retraite sportive sur France Bleu Mayenne, "car j'adore vraiment ce que je fais et si j'avais les moyens de continuer, je le ferais. Et puis aussi, une grande fierté parce que cela n'a pas toujours été rose. Je me suis toujours accroché, j'ai jamais rien lâché, j'ai toujours cru en moi. Pendant longtemps, je terminais 2e ou 3e lors des grandes compétitions avant de commencer à bien gagner. J'ai la fierté de dire que j'ai eu la chance d'écrire l'histoire de mon sport à plusieurs reprises, et ça, pour un sportif de haut niveau, c'est incroyable."

Lors des grandes années de François Pervis, entre 2013 et 2017, le natif de Château-Gontier licencié à Laval Cyclisme 53 a glané sept titres de champion de monde, battu deux records du monde (kilomètres départ arrêté et 200 mètres lancé) et décroché une médaille olympique. "Je suis le plus médaillé de l'histoire de mon sport dans les épreuves individuelles aux championnats du monde, précise François Pervis. Quand je pense à ça, je me dis 'moi, j'ai fait ça', c'est pas possible, c'est incroyable."

L'échec de Londres 2012

Difficile de retenir une course, une victoire, un moment dans l'immense carrière de François Pervis. Son premier titre de champion du monde à Minsk en 2013. Son triplé historique en 2014 aux mondiaux de Cali en Colombie. Son doublé, l'année suivante, à domicile, dans le vélodrome surchauffé de Saint-Quentin en Yvelines. Le Mayennais de 36 ans, lui, veut retenir "le fait que je n'ai jamais rien lâché et que j'ai commencé à gagner, le jour où j'ai vraiment cru en moi. Le jour où j'ai eu un genou à terre (ndlr : sa non sélection aux J.O de Londres en 2012 a servi de déclic), je me suis toujours promis que j'allais revenir et j'ai toujours réussi à revenir. C'est cette force mentale, qui parfois m'a manquée, que je veux retenir. Je me suis remis en question. Je retiens ce chemin que j'ai utilisé, qui a été caillouteux et cette phrase qui a toujours raisonnée en moi 'ne jamais rien lâcher'."

François Pervis, fan absolu de pêche à la carpe et gourmand de Nutella, ne fera plus de compétition. Le Mayennais va désormais se consacrer à différentes activités entre les conférences en entreprise et les baptêmes de piste. Et puis, ce fils d'agriculteur va s'occuper de ses deux hectares de champs de bambou à Villiers-Charlemagne "pour essayer de faire du bien à la planète". Une page se tourne pour la piste française, pour le sport mayennais.

Le palmarès de François Pervis

Né à Château-Gontier le 16 octobre 1984, licencié depuis 2010 à Laval Cyclisme 53.