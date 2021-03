"Le changement de dates n'est pas d'actualité" assure le directeur du Tour de France

Président de Région, présidents des départements et maires sont réunis ce jeudi 18 mars à Brest autour du directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Un rassemblement pour lancer un décompte important. Dans 100 jours, le samedi 26 juin, le Tour de France s'élancera de Brest dans le Finistère. Les coureurs passeront quatre jours en Bretagne.

L'an dernier, l'épreuve avait dû être repoussée à la fin du mois d'août et s’était tenue à huis-clos en raison de la crise sanitaire. A 100 jours du départ, Christian Prudhomme se veut rassurant. "Le changement de dates n'est pas du tout d'actualité," assure-t-il ce jeudi 18 mars. "On espère la lumière à la fin du mois de juin et peut-être avant grâce aux progrès de la vaccination. On se projette vers les joies du Tour de France en espérant que les mois prochains nous donnent plus de sérénité."

Des spectateurs au bord des routes ?

La semaine dernière, le Paris-Nice n'a pas pu arriver sur la promenade des Anglais en raison du confinement mis en place dans la ville. "Ce qui s'est passé là-bas était très spécifique mais depuis un an nous avons dû nous adapter. Si il faut le refaire, nous le referons," poursuit le directeur du Tour.

Christian Prudhomme ne peut en revanche pas dire si les spectateurs pourront applaudir les coureurs sur le bord de la route. "La fête, pour les gens, on ne sait pas quelle dimension elle prendra. On touche du bois. A la télévision en tout cas, le Tour de France est moins touché que d'autres sports. les audiences du Paris-Nice sont les meilleures depuis 10 ans. Les gens veulent voir du sport mais aussi des paysages. Le tour de France, c'est de la culture et une ouverture."

Ce jeudi 18 mars, un maillot jaune géant va être dévoilé à la mairie de Brest et demain la dictée du Tour de France se tiendra dans les écoles. Cinq mille petits Bretons vont y participer.