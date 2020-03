Vers une annulation du circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire ?

Le plateau annoncé, avec six équipes World Tour (première division mondiale), était alléchant. Mais la grande fête du vélo n'aura peut-être pas lieu... Prévue sur quatre jours, du 7 au 10 avril, la 68e édition du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire pourrait être annulée.

Pour le moment, rien d'officiel. Et le téléphone chauffe du côté des organisateurs, en lien permanent avec la Fédération française de cyclisme, la Ligue nationale, les autorités locales et les maires. Mais au regard des consignes sanitaires visant à empêcher la propagation du coronavirus, la manière dont l'épreuve devrait être organisée n'est pas loin d'être jugée intenable : "S'il faut maintenir le public à plus de 150 m des lignes d'arrivée, interdire tout contact entre le public et les coureurs... Ca ne rime à rien", souffle-t-on du côté de l'organisation, qui dévoilera sa décision ce vendredi midi, lors d'une conférence de presse en compagnie des maires partenaires.

Avec un départ à Mamers, une deuxième journée dans le sud sarthe et un final à proximité du Mans, le tracé de cette édition 2020 donne la part belle au département de la Sarthe à 90 %, avec également une arrivée en Mayenne au sommet du mont des Avalloirs. Mais les routes du Maine ne verront-elle passer le peloton en 2020 ? En tout cas une chose est sûre : "Un report de l'épreuve est impossible au regard du calendrier international très chargé".