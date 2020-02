Le circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire accueillera six équipes de niveau mondial

Six équipes labellisées World tour (première division mondiale) s'affronteront en avril sur les routes du 68e circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire. Une édition au tracé presque exclusivement sarthois et sans contre-la-montre.

Sarthe, France

C'est un événement toujours très attendu par les amateurs de vélo. Les organisateurs du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire ont dévoilé ce mardi le tracé et le plateau de la 68e édition, qui se déroulera sur quatre jours, du 7 au 10 avril. Deux infos à retenir : un tracé très sarthois qui promet une course ouverte et dynamique. Et un plateau relevé avec six équipes de niveau World tour.

Un tracé sarthois à 90 %

Sur les quatre étapes de cette 68e édition, une seule (la troisième) quittera la Sarthe pour une incursion en Mayenne vers ce qui restera, une fois de plus, la principale difficulté du tracé : l'arrivée à Pré-en-Pail après les cinq passages au sommet du mont des Avaloirs, à 416 mètres. La première étape offrira également une belle difficulté avec un double passage élevé en forêt de Perseigne, au Belvédère et au Bérus.

1re étape. Mamers - Mamers, avec une boucle en forêt de Perseigne, puis un circuit autour de la ville : 182,5 km avec 2 500 m de dénivelé.

2e étape. Le Lude - Le Lude, avec passage à Luché-Pringé, Mansigné, Vaas, Aubigné-Racan, Montval-sir-Loir : 183,6 km avec 1220 m de dénivelé.

3e étape. Abbaye de l'Epau - Pré-en-Pail, avec 122 km en ligne, puis 5 boucles à l'arrivée : 184,3 km avec 2850 m de dénivelé

4e étape. La Chapelle-Saint-Aubin - La Chapelle-Saint-Aubin, avec passage à Brûlon, Saint-Denis-d'Orques : 179,3 km.

Un tracé concentré dans le nord-est du département

Comme l'an dernier, pas de contre-la-montre au programme. Ce qui promet, selon les observateurs avisés, une "course dynamique et ouverte" car la bagarre se déroulera en ligne, notamment en Mayenne en vue de la victoire finale.

Six équipes de rang mondial

Qui pour succéder à Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), vainqueur l'an dernier ? Pas simple. Car si le circuit cycliste avait l'habitude d'accueillir trois ou quatre équipes de première division mondiale. Cette année, six formations de haut rang ont choisi de s'inscrire sur l'épreuve. Une reconnaissance du travail effectué, selon Gérald Feuvrier, président du comité d'organisation, notamment "en matière d'hébergement des équipes et sur le question de la sécurité, avec près d'une vingtaine de motards de la gendarmerie". Parmi les équipes annoncées, certaines visent tout simplement la victoire sur le tour de France. Reste à savoir si certains leaders seront présents... Réponse d'ici une quinzaine de jours.

Equipes World tour

AG2R La Mondiale (FRA) - Groupama – FDJ (FRA) - Cofidis (FRA) - CCC Team (POL) - Israël Start -up Nation (ISR) - Team Jumbo Visma (NED).

Equipes Pro tour

B&B Vital Concept (FRA) - Arkéa Samsic (FRA) - TOTAL Direct Energie (FRA) - Delko Provence (FRA) -Sidermec (ITA) - Circus Circus -Wanty Gobert (BEL) - Rally Cycling (USA) - Wallonie Bruxelles (BEL) - Fenix (BEL)

Equipe Continental

Saint Michel – AUBER 93 (FRA)