Le Clermontois Rémi Cavagna remporte le Critérium de Dun-le-Palestel en Creuse

Celui qu'on surnomme le "TGV de Clermont-Ferrand" est passé en gare de Dun-le-Palestel (Creuse) pour y remporter le Critérium ce samedi 6 juillet. Rémi Cavagna, 26 ans, de la Quick Step a dominé la course nocturne, et battu au sprint Pierre Rolland de B&B Hotel KTM et l'Allemand Simon Geschke de Cofidis.

Ferveur populaire

La derrière ligne droite s'est jouée sous les lumières des réverbères. Un peu plus d'une quarantaine de tours de 1,5km chacun, dans les ruelles de Dun-le-Palestel, pour une arrivée à 22h30, sous les applaudissements du public. "Cela fait toujours du bien de courir avec tous ces supporters, j'ai fait des critériums, et je n'avais jamais vu cet engouement populaire", sourit Rémi Cavagna entre deux autographes, avant de poursuivre, je trouve cela superbe que les gens se rassemblent comme cela le soir."

Même impression pour le deuxième de la course, Pierre Rolland : "C'est le contact avec le public, il n'y a pas de pression, il y a beaucoup moins d'enjeux qu'au mois de juillet, avec le Tour de France. C'est l'occasion de passer un bon moment." Une proximité que les amateurs de cyclismes sont venus rechercher. "Au Critérium, on voit les coureurs plus longtemps, c'est presque mieux que le Tour de France", commente Bernard. Un peu plus loin, David a fait une cinquantaine de kilomètres pour "venir voir les pro venir chez nous, c'est une chance !"

L'événement est en plein reprise après deux éditions marquées par l'épidémie de Covid-19. Même si le public est de retour, on est encore loin des 10.000 personnes qui se déplaçaient avant la crise sanitaire.