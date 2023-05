Le club de Laval Cyclisme 53 en proie à des difficultés financières

Réunion de crise lundi dernier au siège de Laval Cyclisme. Il faut trouver quelqu'un pour reprendre la présidence après la démission le 9 mai 2023 de David Chrétien, élu à ce poste en fin d'année 2022 lors de l'assemblée générale annuelle. Jean-Luc Bourgeais, 68 ans, vice-président du club et responsable de la section handisport accepte de faire l'intérim jusqu'à la prochaine assemblée générale : "j'ai pris la présidence parce qu'il y a des jeunes au club qui veulent s'investir. Et en tant que personne d'un certain âge, je tiens à aider ces jeunes. Trouver des bénévoles, c'est difficile, alors autant aider ces pratiquants qui veulent participer à la vie du club."

Au-delà de la gouvernance, il y a les finances qui ne sont pas au beau fixe. L'inflation est passée par là, les frais de déplacement et d'hébergement de l'équipe route, qui évolue en Division Nationale 1, ont explosé. Le prix des vélos et du matériel également ont beaucoup augmenté. Dirigeant depuis toujours de Laval Cyclisme, Patrick Omasson vise les collectivités : "nous étions déjà à des niveaux de subvention assez faibles au regard de nos équipes de Nationale 1. Nous venons d'apprendre une diminution des subventions de certaines collectivités que je ne citerai pas. Cette baisse de subvention pour l'équipe route met en péril l'avenir de cette équipe, peut-être pas pour 2023 mais pour 2024 assurément."

Le Département de la Mayenne avait pourtant accordé une rallonge de 30.000 euros cette saison. Mais le club comptait toucher 15.000 euros de plus que cette somme allouée pour les deux équipes de Laval Cyclisme 53 qui évoluent au plus haut niveau amateur, sur route et en VTT. "C'est donc, au total, une subvention de 75.000 euros qui a été versée par le Département pour les deux équipes de Nationale 1 et non uniquement pour l'équipe route", tient à préciser Patrick Omasson. Cependant, le nouveau président de Laval Cyclisme l'assure à France Bleu Mayenne, "l'équipe sur route va pouvoir finir la saison en Nationale Une." L'équipe Mayenne-VandB-Monbana va donc poursuivre sa saison. Mais sa survie est clairement en jeu pour l'année prochaine. A presque mi-saison, l'équipe lavalloise ne compte que trois succès (en 2022, les coureurs de l'équipe fanion ont remporté 25 victoires).

Laval Cyclisme 53 compte plus de 250 licenciés.