Le Colombien Daniel Martinez remporte le Critérium du Dauphiné, devant le Français Thibaut Pinot

Daniel Martinez a remporté ce dimanche le Critérium du Dauphiné 2020. Thibaut Pinot, maillot jaune au départ de la course, termine deuxième, et un autre Français, Guillaume Martin, complète le podium. La cinquième et dernière étape a elle été remportée par l'Américain Sepp Kuss.