Le Colombien Sergio Henao remporte Paris-Nice avec deux secondes d'avance sur Alberto Contador

Le champion de Colombie Sergio Henao a remporté dimanche pour la première fois Paris-Nice, avec deux secondes d'avance sur l'Espagnol Alberto Contador.

Paris-Nice échappe à Alberto Contador pour seulement deux secondes. Le coureur espagnol a terminé dimanche deuxième au classement général de la "course au soleil", derrière Sergio Henao, qui remporte cette course pour la première fois. Le champion de Colombie offre à son équipe Sky son cinquième succès sur les six dernières éditions de Paris-Nice. L'Irlandais Dan Martin complète le podium.

"This is the greatest victory in my career and to win it like this at the last metre of #ParisNice is simply unbelievable" - @Sergio_henao87 pic.twitter.com/E6SFtjBBZp — Team Sky 🚲 (@TeamSky) March 12, 2017

"La journée a été complètement folle ! C'est la plus grande victoire de ma carrière, j'espère qu'elle en annonce d'autres", a déclaré à l'issue de la dernière étape le vainqueur de Paris-Nice, Sergio Henao. Le Colombien, qui s'était lancé sur cette huitième et ultime étape en jaune, a conservé le maillot de leader in-extremis, face à un Alberto Contador qui a tout donné pour le rattraper. L'Espagnol a attaqué à 50 kilomètres de l'arrivée, mais n'a terminé que 2e de l'étape, devancé pour la victoire par son compatriote David de la Cruz.

Julian Alaphilippe termine à la 5e place

"Il m'a manqué très peu, c'est dommage", a commenté Alberto Contador. "La course a été belle, j'ai eu de bonnes sensations. Je suis très fier de ce que j'ai fait et je suis satisfait malgré cette deuxième place. Il fallait essayer en attaquant de loin, il fallait tenter quelque chose [...]. Je préfère prendre des risques même si ce n'est pas facile. Je suis heureux."

It was not possible,just for2"the victory escaped,but I enjoyed it very much😉 Thank you all!@TrekSegafredo #TeamWork pic.twitter.com/Q3rUlp1OTD — Alberto Contador (@albertocontador) March 12, 2017

Julian Alaphilippe termine 5e au général et premier français, à une minute et 22 secondes de Sergio Henao. Le coureur de l'équipe Quick Step avait remporté la 4e étape de la course et pris par la même occasion la place leader, qu'il a ensuite cédé sur la 6e étape. "Je suis très content de ce Paris-Nice. J'ai vécu une belle semaine", a indiqué le coureur français après l'arrivée à Nice. "J'étais beaucoup mieux qu'hier, les ascensions me convenaient davantage. On savait que Contador n'allait pas lâcher l'affaire comme ça, il était impressionnant quand il a attaqué. Je suis content d'avoir pu sauver les meubles."