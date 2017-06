Le contre-la-montre du Tour de France à Marseille cet été, en détails

Un peu plus de 22 kilomètres, du stade Vélodrome au Vieux Port en passant par la Corniche : voilà le parcours de l'avant-dernière étape du Tour de France cet été à Marseille.

Avant la "dernière ligne droite" et l'arrivée sur les Champs Elysées à Paris, les coureurs du Tour de France seront servis, le 22 juillet prochain. A Marseille, ils vont en voir de toutes les couleurs, avec un contre-la-montre individuel qui pourrait faire basculer.. pourquoi pas.. le podium.

Un parcours 100 % urbain

Départ et arrivée : dans l'enceinte du mythique stade Vélodrome. Pour l'occasion, 2 routes de 170 mètres de long et 6 mètres de large seront construites en quelques jours à l'intérieur du stade. Juste après un concert, et avant un éventuel match d'Europa League de l'Olympique de Marseille.

.@LeTour passe à Marseille le 22 juillet prochain. 🚴 🏁

Vous souhaitez connaitre le parcours détaillé ?

Le voilà ! #TDFMarseille2017 pic.twitter.com/iWEJscYW4o — Ville de Marseille (@marseille) June 1, 2017

"Le fait d'avoir outre les longues lignes droites de la Corniche, de passer par le Vieux Port, la montée très raide vers Notre-Dame-de-la-Garde, et la descente sinueuse, technique, rapide ensuite.. là où il faudra être vigilant, serein.. ce sont des éléments importants pour la victoire d'étape et le classement final" Christian Prudhomme, directeur du Tour de France

Christian Prudhomme, patron du Tour de France, imagine une étape décisive à Marseille Copier

Ensuite ? environ 22 km, en passant par l'Avenue du Prado et en longeant le Parc Borély, avant de remonter toute la Corniche. L'étape emmène les coureurs jusqu'au Vieux Port avant la montée vers Notre-Dame-de-la-Garde, une descente "sinueuse et rapide".. et un retour à l'Orange Vélodrome.