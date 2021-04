Le coureur de la Groupama-FDJ Arnaud Démare au départ des Boucles de la Mayenne !

Les Boucles de la Mayenne s'offrent une belle tête d'affiche pour l'édition 2021 qui aura lieu du jeudi 27 mai dimanche 30 mai 2021. Arnaud Démare annonce ce mercredi sa participation à la course de l'UCI Europe Tour.

"Je reprendrai ma saison à ce moment-là, puis ensuite sur la Route d’Occitanie (10 -13 juin), avant d'enchaîner avec le championnat de France et bien sûr le Tour de France (26 juin au 18 juillet 2021)" explique l'ancien vainqueur de Milan - Sanremo sur La Chaîne L'Équipe ce mercredi.

C'est la première fois qu'Arnaud Démare participera à la course mayennaise. Le triple champion de France sur route et vainqueur de deux étapes de la Grande Boucle sera forcément scruté de près et fait déjà figure de favori. Arnaud Démare est un expert du sprint et roule pour la Groupama-FDJ d'un certain Marc Madiot.