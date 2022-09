Le coureur de Laval Cyclisme 53, Florian Rapiteau va passer professionnel chez Saint-Michel - Auber 93

C'est l'un des coureurs amateurs les plus en vue cette saison. Florian Rapiteau a remporté huit victoires cette saison dont trois sur le Tour du Guadeloupe, une épreuve semi-professionnelle, au mois d'août. Le coureur originaire de Loire-Atlantique âgé de 23 ans et qui court sous les couleurs de Laval Cyclisme 53 depuis la saison 2020 s'est fait remarquer avec 25 top 5 au cours de la saison.

Florian Rapiteau va réaliser son rêve, courir dans le peloton professionnel. Il s'est engagé avec l'équipe Saint-Michel Auber 93 qui évolue en Continentale (l'équivalent de la troisième division).

Sur la page Facebook de sa future équipe, Florian Rapiteau déclare : "Je suis très heureux de rejoindre St Michel - Auber 93 pour la saison 2023. C'est l'aboutissement d'une superbe saison pour moi. Le courant est tout de suite bien passé avec les membres du staff. L'envie d'évoluer à leurs côtés me semblait donc naturelle, et c'est un réel plaisir de rejoindre cette équipe historique et emblématique. J'ai hâte d'être à la saison prochaine et de contribuer à la réussite de l'équipe."

Pour le manager de cette équipe Saint-Michel Auber 93, Stéphane Javalet, c'est une bonne recrue : "le baroudeur que nous cherchions va nous rejoindre, et Florian s’intégrera parfaitement à l'esprit de St-Michel - Auber 93."

Pour le président de Laval Cyclisme 53, Patrick Omasson : "c'est une fierté pour le club, la ville de Laval et le département de la Mayenne. Cela prouve que le club est un vivier. J'espère qu'il y aura d'autres annonces de ce type d'ici la fin de la saison."

Florian Rapiteau n'est pas le premier coureur de Laval Cyclisme 53 à passer professionnel. Il y a quelques années, le Mayennais Clément Davy avait montré la voie.