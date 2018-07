Il espérait évidemment bien plus de son Tour de France 2018. Pour sa deuxième participation, Axel Domont rêvait d'épauler son ami, le leader d'AG2R Romain Bardet, sur les plus hauts sommets du parcours. Une lourde chute lors de la 4e étape ce mardi a effacé son sourire.

Une étape nerveuse

Très vite, les équipes ont senti que l'étape bretonne, entre La Baule et Sarzeau, ne serait pas de tout repos. Une première chute collective à cinquante kilomètres de l'arrivée, sans conséquence trop grave, a donné le ton. Mais c'est dans une seconde chute, à moins de 5 km de la ligne d'arrivée, que le Valentinois va se blesser. Axel Domont chute lourdement, et se relève en se tenant l'épaule. Quelques dizaines de minutes plus tard, l'organisateur du Tour, ASO, confirmait l'abandon du Drômois.

Pas d'étape à Valence pour Axel

Axel Domont nous confiait vendredi dernier vouloir tout donner pour Romain Bardet, même si son travail de l'ombre l'empêchait de briller sur ses terres, à Valence, le 20 juillet prochain. Malheureusement, le chouchou des Valentinois ne sera pas sur son vélo pour le passage de la grande boucle en Drôme.