Le coureur manchois Paul Lapeira contraint à l'abandon sur le Tour d'Italie

C'est son premier grand tour et il prend des allures de montagnes russes pour Paul Lapeira. Le jeune coureur manchois de 22 ans a été contraint d'abandonner le Giro, lors de la 4e étape du Tour d'Italie, ce mardi 9 mai. Malade, il a mis pied à terre au bout de quelques kilomètres seulement.

Une journée en maillot bleu de meilleur grimpeur

C'est une déception pour le Manchois à qui les premières étapes du Giro ont pourtant souri. A l'issue de la 2e étape dimanche 7 mai, Paul Lapeira a revêtu le maillot bleu de meilleur grimpeur, avant de le perdre le lendemain au profit d'un autre Français, Thibaut Pinot.

Petite consolation, c'est son coéquipier et leader de l'équipe AG2R Citroën, Aurélien Paret-Peintre, qui remporte la 4e étape après avoir pris la bonne échappée. Le second manchois en lice, Mikaël Cherel, est lui toujours en course, 162e au classement.