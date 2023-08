Le coureur mayennais Clément Davy sera l'ange gardien de Lenny Martinez sur le Tour d'Espagne

Lourdement blessé au printemps dernier, Clément Davy est tout heureux de pouvoir être aligné au départ du Tour d'Espagne, l'une des principales courses du calendrier mondial. "Il n'y a que trois grands Tours, et c'est propre à notre sport. Il n'y a pas d'autres sports où nous sommes tous les jours au charbon pendant trois semaines."

ⓘ Publicité

Après le Tour d'Italie en 2022, le Tour d'Espagne, un deuxième grand tour avec un peu moins d'appréhension : "dès qu'on a plus d'expérience, on a aussi un peu plus d'assurance et de confiance en soi. Je prends le départ de ce deuxième grand tour avec beaucoup moins d'incertitude sur les trois semaines. Quand on aborde notre premier grand tour, c'est cette grande interrogation, à savoir comment le corps va réagir ? Là, j'ai déjà cette réponse."

Pendant trois semaines, Clément Davy aura un rôle bien précis. Celui d'épauler son leader d'équipe, le jeune Lenny Martinez, 20 ans seulement : "je vais être l'ange gardien de Lenny. Auparavant, ce rôle là aurait été attribué à quelqu'un de plus âgé mais le vélo évolue et tout va de plus en plus vite. C'est sûr que je n'ai que 25 ans mais c'est vraiment top de travailler ensemble et je suis content d'être là."

Clément Davy avait pour leader Arnaud Démare lors de son Tour d'Italie en 2022. D'un sprinteur, il passe à un grimpeur avec donc une mission un peu différente : "sur les étapes de plaine ou sur les approches des grosses difficultés sur les étapes de montagne où Lenny Martinez sera dans ma roue. Moi, je vais devoir faire attention à lui et à le placer au bon endroit. Sur les moments un peu plus calme, le protéger du vent, c'est quelque chose d'important à faire. Donc ce sera tout ça mon rôle."

Davy à la croisée des chemins

Le capitaine de route de la Groupama-FDJ sera l'expérimenté Rudy Molard. Mais incontestablement, le Fougerollais de 25 ans prend du grade au fur à et à mesure au sein de l'équipe Groupama-FDJ, lui qui est à mi-chemin entre les jeunes de l'équipe et les plus anciens : "j'ai hâte de pouvoir tenir le rôle qui m'est confié. Ce sera différent du Giro l'an passé mais j'ai hâte de devoir être concentré tous les jours. La tête dans le guidon, à bloc, en prenant soin de Lenny et de l'équipe."

Le collectif sera la priorité de Clément Davy. D'un point de vue plus personnel, le Mayennais a coché la 10e étape, un contre-la-montre individuel de 26 kilomètres.