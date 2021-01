Le Creusois David Menut aux championnats du monde de cyclo-cross ce week-end

Il devrait être couvert de sable, dimanche, à l'issue de la course : David Menut participe aux championnats du monde de cyclo-cross à Ostende en Belgique. Le Creusois, ancien coureur de Creuse Oxygène, fait désormais partie de Cross Team Legendre. Il portera les couleurs tricolores dimanche à 15h15 pour la course élite. Lors des championnats de France le 10 janvier à Pontchâteau, David Menut s'est offert la médaille de bronze derrière Clément Venturini et Joshua Dubau.

Déception pour Lilou Fabrègue

Ces mondiaux en Belgique devaient être les premiers de Lilou Fabrègue, autre coureuse creusoise, membre de Creuse Oxygène. La jeune fille a néanmoins appris en plein stage d'entraînement il y a dix jours que les courses junior étaient annulées. C'est une déception immense, car cette course était son objectif majeur de la saison. "On a pleuré ensemble, mais on se dit qu'on est jeunes et qu'il faut relativiser", assure-t-elle.