Le Creusot sera une ville-étape du Tour de France 2021

Le Tour de France 2021 passera bien par la Bourgogne : Le Creusot (Saône-et-Loire) sera la ville d'arrivée de la 7ème étape de la Grande Boucle. Cette 7ème étape sera la plus longue de cette édition du Tour de France avec 248 kilomètres.

Le Tour de France 2021 va bien passer par la Bourgogne. Le Creusot (Saône-et-Loire) sera la ville d'arrivée de la 7ème étape de la Grande Boucle, prévue le 2 juillet prochain; une étape qui partira de Vierzon. Le tracé de 248 kilomètres prévoit de faire passer les coureurs par le Morvan avant de descendre plus au sud, en Saône-et-Loire. Même si ce sera plutôt une étape de plat, une ascension est quand même sur le tracé : le signal d'Uchon, 5,7 kilomètres à 5,7 % de moyenne.

Cette étape sera la plus longue de ce Tour, avec 248 kilomètres à parcourir pour les forçats de la route. Pour retrouver une telle distance à parcourir, il faut remonter à l'édition 2000 et une étape entre Belfort et Troyes, longue de 254 kilomètres.

"_Dans le climat actuel anxiogène et pesant, l’annonce par Christian Prudhomme d’_une arrivée en Saône-et-Loire est une excellente nouvelle", réagit le département de Saône-et-Loire, dans un communiqué. Le tracé complet a été dévoilé ce dimanche soir, sur France 3, par le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.