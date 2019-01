Le Critérium du Dauphiné 2019 partira pour la première fois du Cantal

🔝 C'est officiel! Le #Dauphiné 2019 s'élancera du Cantal pour la première fois dans l'histoire de la course ! 🚴‍♂️



🔝 It is now official! For the first time in the race history, the 2019 edition of the #Dauphiné will start from Cantal! 🚴‍♂️ pic.twitter.com/h3TVJgrONG