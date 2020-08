Le Critérium du Dauphiné par Bernard Thévenet : "cette cinquième et dernière étape va épuiser les coureurs"

La dernière étape du Critérium du Dauphiné se déroule le dimanche 16 août, au départ et à l'arrivée à Megève (Haute-Savoie). Le parcours compte 153 km. Bernard Thévenet prévient : "les organismes commencent à être fatigués, cette cinquième étape va épuiser les coureurs".

Cette dernière et cinquième étape est-elle une portion difficile ?

C'est une étape relativement compliquée, car c'est la quatrième étape de montagne donc même si la course ne dure que cinq jours, les organismes commencent à être fatigués. Et puis en Haute-Savoie, il n'y a pas beaucoup de plat, il y a plutôt beaucoup d’ascensions et de descentes. Enfin, la dernière étape du Dauphiné est traditionnellement animée donc on peut espérer qu'il y ait du mouvement.

Le Critérium va passer deux fois aujourd’hui par la côte de Domancy. C’est un hommage à Bernard Hinault, champion du monde ici-même en 1980, il y a tout juste 40 ans. Vous étiez d’ailleurs dans l’équipe de France ce jour-là...

De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un coureur en aussi bonne condition physique, aussi fort que Bernard Hinault ce jour-là. C'était incroyable, le potentiel qu'il avait, c'était phénoménal. On est repassé à Domancy pour d'autres courses, mais pour tout le monde, c'est la côte des championnats du monde de 1980, la côte "Bernard Hinault". D'ailleurs il y a, en bas de la côte, un rond-point qui porte le nom de Bernard Hinault. Le peloton va y passer.

Ce jour-là, cette côte est d'ailleurs entrée dans l'histoire du vélo...

Et elle n'en partira jamais ! C'était un tel exploit. Moi, je n'ai pas terminé d'ailleurs. Seuls treize ou quatorze concurrents ont fini, c'est dire! C'était un des championnats du monde les plus difficiles de l'histoire.

Le parcours de la cinquième étape

- - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2020

- - © ASO / Geoatlas.com

