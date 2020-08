Le Critérium du Dauphiné par Bernard Thévenet : "de Vienne au Col de Porte, une deuxième étape 100% iséroise"

La deuxième étape du Critérium du Dauphiné se déroule le jeudi 13 août entre Vienne et le col de Porte (1326 m). Le parcours compte 132 km, intégralement en Isère. C'est le début des hostilités en montagne, selon Bernard Thévenet.

Le Dauphiné va aujourd’hui relier Vienne au col de Porte, c'est un tracé 100% isérois...

Oui, c'est une étape 100% iséroise, une étape pas très longue, donc on attend qu'elle soit très animée. Pas mal d'ascensions sont au programme : cela va commencer avec la côte de Viriville après 50 kilomètres, puis la côte de Roybon. Après, il y a la côte Maillet que les Grenoblois connaissent plutôt sous le nom de côte de Montaud, au-dessus de Montaud justement, quand on redescend sur Veurey. Après on va entamer la montée en direction du col de Porte, donc on va retourner sur Saint-Égrève, à Quaix-en-Chartreuse et puis la on va monter la côte de Sarcenas. En terme géographique c'est le col de Palaquit, mais tout le monde le connaît sous le nom de col de Sarcenas. On finit avec les deux trois derniers kilomètres en pente, un peu plus douce, en direction du col de Porte, pour une première. C'est la première arrivée du Critérium au col de Porte.

C’est aussi la première arrivée au sommet, à 1326 mètres d’altitude pour ce Critérium. Le col de Porte est aussi au programme du Tour de France cet été, mais sur le Dauphiné ce n’est pas la même route, c’est plus difficile !

Effectivement, pour le Tour de France on passe par Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-Chartreuse, et si la fin par ce côté-là est un peu difficile, c'est plus long, donc la pente est plus douce. Aujourd'hui, en l’occurrence quand on passe vers Quaix-en-Chartreuse c'est une route qui n'est pas très large, qui ne rend pas très bien et qui accentue la difficulté.

Le col de Porte c’est un grand col du vélo ?

Oui c'est un grand col, du Tour de France notamment. Dans le temps il y avait la fameuse trilogie de la Chartreuse : Granier, Cucheron et Porte. Je l'ai faite plusieurs fois d'ailleurs. Je suis très heureux que la métropole nous ait demandé de faire une arrivée sur son territoire, et on a choisi le col de Porte parce que les coureurs ont besoin de faire de la montagne avant le Tour de France, surtout cette année. C'est pour ça, puisqu'on nous a réduit la course à cinq jours, qu'on a choisi les étapes plutôt montagneuses.

