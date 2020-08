Le Critérium du Dauphiné par Bernard Thévenet : "la troisième étape c'est la haute montagne qui commence"

La troisième étape du Critérium du Dauphiné se déroule le vendredi 14 août entre Corenc (Isère) et Saint-Martin-de-Belleville (Savoie). Le parcours montagneux compte 157 km. "C'est la haute montagne qui commence", selon Bernard Thévenet.

La haute montagne commence vraiment lors de cette troisième étape ?

On va dire que ça commence gentiment puisqu'on va jusqu'à La Terrasse, on traverse l'Isère, et après ça commence puisqu'on monte jusqu'à Saint-Pierre-d'Allevard et Allevard. Il y a quand même déjà une bonne petite côte, ensuite on sera à La Rochette, on ira en Tarentaise et là, on va monter le col de la Madeleine.

La Madeleine, c’est un géant !

Oui c'est un géant, surtout cette année. Il va aussi être au programme du Tour de France, et on va le monter par Montgellafrey. C'est une petite route, plus accidentée que la route normale, plus étroite. Elle rend moins bien, donc là aussi ça accentue la difficulté de ce col de la Madeleine qui est à 2000 mètres d'altitude.

Et là, à 2000 mètres tout devient plus dur ?

Exactement. Il y a quelques concurrents qui commencent à ressentir la raréfaction de l'oxygène à partir de cette altitude-là. Et puis après, il y a la longue longue descente sur Notre-Dame-de-Briançon, sur La Léchère. J'espère que les concurrents vont se tester, vont nous offrir du spectacle, et surtout vont tester les tactiques à adopter pour le Tour de France.

Le Tour de France reprendra presque le même route, avec une arrivée différente, puisqu'il faudra alors aller jusqu'au col de la Loze

On avait prévu au départ de faire exactement la même étape que lors du Tour de France. Vous savez, on fait le parcours du Critérium entre octobre et novembre, et à cette date-là on nous a dit qu'on ne pouvait pas passer au col de la Loze. Et cela, à cause de travaux pour les championnats du monde de ski de 2023. La route risquait de ne pas être praticable, donc on a dû changer notre fusil d'épaule et faire l'arrivée à Saint-Martin-de-Belleville. C'est une très belle arrivée aussi, car c'est une arrivée en altitude.

Le parcours de la troisième étape

- - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2020

- - © ASO / Geoatlas.com

