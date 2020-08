Le Critérium du Dauphiné par Bernard Thévenet : "sept ascensions, une quatrième étape ardue en montagne"

La quatrième étape du Critérium du Dauphiné se déroule le samedi 15 août entre Ugine (Savoie) et Megève (Haute-Savoie). Le parcours montagneux compte 157 km, comme la veille. "Avec sept ascensions, cette quatrième étape sera ardue", selon Bernard Thévenet.

C’est une grosse journée pour les coureurs, avec pas moins de sept ascensions répertoriées !

Il y a trois cols de première catégorie dans les 45 premiers kilomètres. C'est une étape assez courte, 157 kilomètres ce n'est pas très long. Mais c'est une étape avec des acensions répétées. Finalement, on va rendre un bon service à tous les coureurs qui préparent le Tour de France. Car ils n'auront pas eu l'occasion depuis très longtemps de faire, en compétition, une étape avec des cols aussi relevés et aussi près les uns des autres. Il y a très peu de plat. Il y a beaucoup de montées, de descentes et de faux plats, mais des vrais plats il n'y en a presque pas ! Sur la fin, il y a notamment, après Notre-Dame-de-Bellecombe, quand on retourne sur Megève, Praz-sur-Arly tout ça, c'est en faux plat, ce n'est pas très difficile mais c'est usant.

La principale difficulté de la journée, c’est la montée de Bisanne, classée hors catégorie

Elle a été découverte au moment du passage du Tour de France en 2016. C'est un petit peu le pendant, le parallèle du col des Saisies. Mais comme sur la quatrième étape, avec une route qui est moins bonne, plus étroite, avec des changements de pente assez fréquents, ce qui rend l’ascension plus difficile. On essaie de trouver des routes qui soient sélectives. Il faut bien qu'il y ait une sélection, que l'on retrouve les bons coureurs devant. Et plus c'est dur, plus on a de chance de retrouver les meilleurs devant.

Le parcours de la quatrième étape

- - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2020

- - © ASO / Geoatlas.com

