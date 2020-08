Le Critérium du Dauphiné par Bernard Thévenet : "une première étape aux allures de classique"

La première étape du Critérium du Dauphiné se déroule le mercredi 12 août entre Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et Saint-Christo-en-Jarez (Loire). Le parcours compte 219 km, c'est la plus longue étape de la course, avec des allures de classique du Tour de France, selon Bernard Thévenet.

Cette première étape, c'est un peu une classique digne du Tour de France ?

Presque ! Par la distance déjà parce que c'est assez rare d'avoir une étape de plus de 200 kilomètres dans une course à étapes. Cela tombe bien parce que les coureurs, après le confinement, avaient besoin de faire de grandes distances. Et puis comme le Critérium du Dauphiné a été réduit à cinq jours on a dû faire un mix entre les deux premières étapes. Donc départ de Clermont-Ferrand, arrivé à Saint-Christo-en-Jarez, mais avec quand même sept ascensions dans la journée ! Le plus dur c'est le col du Béal (1387 m) mais il est loin de l'arrivée, après ça risque quand même d'être usant. C'est une bonne étape pour les baroudeurs, pour ceux qui n'hésitent pas à attaquer de loin.

Et les sprinteurs ? Le col de la Gachet à un kilomètre de l'arrivée est-il rédhibitoire pour eux ?

Il y a bien deux petites côtes, ce n'est pas très difficile. Pas mal de sprinteurs devraient arriver à passer sans trop souffrir en restant dans les premières places du peloton surtout s'ils sont bien emmenés par leur train. Mais ce sera effectivement leur seule possibilité de s'exprimer. Il y avait deux autres étapes qui auraient pu être à leur portée mais on a été réduit à cinq jours donc on a dû les annuler.

En passant par Sorbiers, le Critérium rendra aussi hommage à Andreï Kivilev décédé en 2003 lors de Paris-Nice...

Il était décédé alors qu'il venait juste d'enlever son casque. Cela avait amené, aussi bien les instances que les coureurs à se rendre compte de l'importance de mettre le casque. Et aujourd'hui tout le monde le porte. C'est évident que le décès d'un coureur en course ça marque énormément. Surtout quand on peut éviter ce genre d'accident.

Le parcours de la première étape

- - ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2020

- - © ASO / Geoatlas.com

Suivez le Critérium du Dauphiné