Le Roannais, de 26 ans, disputera la fin de saison sous ses nouvelles couleurs.

Signer dans une des plus grandes équipes mondiales est une fierté. C’est d’autant plus fort que je suis originaire de Voiron, dans l’Isère, et que j’habite Roanne. AG2R LA MONDIALE est l’équipe de ma région. Geoffrey Bouchard