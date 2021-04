Le cycliste basque Romain Sicard contraint d’arrêter sa carrière, victime "d'anomalies cardiaques"

Le coureur cycliste, originaire d'Hasparren et âgé de 33 ans, s’est vu diagnostiquer une maladie cardiaque. Il doit mettre un terme à sa carrière professionnelle.

"La déception est là." C'est par ces mots que l'équipe cycliste de Romain Sicard, le coureur Haspandar, annonce la fin de sa carrière. Âgé de 33 ans, le cycliste basque s’est vu diagnostiquer une maladie cardiaque. Il doit donc cesser la pratique du sport à haut niveau.

"Cela faisait trois ans que j’étais un peu plus suivi que la normale", explique le grimpeur basque sur le site internet de la Team Total Direct Énergie. "Vers le 1er février, on m’a annoncé que je ne pouvais pas reprendre en début de saison. À ce moment-là, j’étais encore dans le flou. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Ces deux derniers mois étaient très longs. Le pire, c’est quand tu es dans le flou et que tu n’as pas de réponse concrète. Mardi dernier, je n’ai donc pas reçu de superbes nouvelles. Au moins je suis fixé maintenant."

Champion du monde Espoir 2009

Reconnu comme un grimpeur de talent et un coéquipier modèle, Romain Sicard a été champion du monde Espoir en 2009. Il a participé à sept Tour de France, un Giro et cinq Vuelta.

Le cycliste a par ailleurs, remercié "l’ensemble du staff (de Total Direct Énergie) et tous les coureurs qui m’ont apporté un très gros soutien en cette période difficile. Je garde de très grands souvenirs au sein de l’équipe tant humainement que sportivement."