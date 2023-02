Le cycliste bayeusain Kevin Vauquelin remporte la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Il n'aura pas attendu longtemps lors de sa deuxième saison en pro pour décrocher sa première victoire. Pour sa deuxième course, Kevin Vauquelin a remporté ce vendredi la première étape du Tour des Alpes Maritime et du Var en s'échappant dans le dernier kilomètre.

ⓘ Publicité

"Passer la ligne en premier après tant de podium l'année dernière, cela fait vraiment du bien, savoure le coureur de l'équipe Arkéa Samsic. Un groupe de costauds est sorti et j'ai essayé une fois à trois kilomètres d'attaquer mais ce n'était pas fructueux. J'en ai gardé pour la fin comme un pistard. Je savais que le dernier kilomètre était dur et que si je prenais de l'avance on pouvait faire la différence.

J'ai beaucoup porté de maillots de meilleur jeune. Là je vais porter le maillot de leader. Cela fait vraiment du bien."