Le cycliste Benoît Cosnefroy 2e de la classique néerlandaise Amstel Gold Race

Le cycliste Cherbourgeois Benoît Cosnefroy a bien pensé quelques minutes avoir remporté l'une des plus belles classiques de la saison , l'Amstel Gold Race, ce dimanche. C'est ce que les organisateurs de la course ont annoncé dans un premier temps.

A Valkenburg ( Pays-Bas) et après 254 kilomètres de course, le coureur normand arrivait pour la victoire finale et a disputé un sprint à deux avec le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos). Il a fallu de longues minutes et l'examen de la photo finish pour que le jury des commissaires déclare finalement le coureur polonais vainqueur, et Cosnefroy deuxième battu d'un boyau alors que les deux hommes avaient jeté leur vélo sur la ligne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Déjà 2e de la course par étapes, le Circuit de la Sarthe, les jours derniers, Cosnefroy est un homme en forme, et a réussi à revenir seul sur Michal Kwiatkowski à 19 kilomètres de l'arrivée, dans l'avant-dernière ascension.

Benoît Cosnefroy, 26 ans, a signé la meilleure performance d'un coureur français sur l'Amstel Gold Race depuis la victoire de Bernard Hinault en 1981. Deux coureurs français seulement ont gagné la course depuis sa création en 1966, année du succès de Jean Stablinski.